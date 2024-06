Milano, multato il blitz pacifico anti sosta: scattano i verbali per 1.097 euro. I promotori: "Situazione paradossale"

Milano – Il blitz ambientalista è costato caro a chi lo ha messo in atto. Doppia sanzione ai cittadini che qualche giorno fa hanno occupato pacificamente una mini area di via Aselli per ripulirla, proteggerla con un’operazione di pacciamatura e sottrarla così all’abituale parcheggio selvaggio. Lunedì il comitato Colibrì, animatore della campagna "Saichepuoi?", si è visto recapitare due verbali dalla polizia locale: uno da 866 euro per "deposito temporaneo di pacciamatura su marciapiede e area verde pubblico, finalizzato all’opera di rinaturalizzazione dell’area in questione" (in violazione dell’articolo 21 del Codice della strada); uno da 231 euro "per occupazione suolo abusiva", legato all’utilizzo di corde e paletti per proteggere quel tratto di parterre alberato dalla sosta irregolare delle automobili su un’area di 82,82 metri quadrati. Totale: 1.097 euro.

"La situazione è completamente paradossale – fanno notare Stefania Leone e Alberto Gianera di “Città delle persone” – perché se avessimo parcheggiato tre auto sul marciapiede non ci avrebbero multato: in epoca di emergenza climatica si sceglie di sanzionare le persone che proteggono e curano il verde". Il comitato ha lanciato una raccolta fondi per pagare le contravvenzioni, centrando un piccolo ma significativo obiettivo: la cifra da versare nelle casse di Palazzo Marino è stata raggiunta in un’ora. Resta, però, l’amarezza per la stangata: "Chiediamo al sindaco e alla Giunta di esprimersi su quanto accaduto e intervenire affinché episodi di questo tipo non possano più ripetersi", l’appello.

Intanto, nelle ore immediatamente successive all’azione, l’amministrazione ha fatto sistemare proprio in quel punto alcune barriere new jersey per impedire agli automobilisti di posteggiare. Certo, il problema non riguarda solo quel tratto di via Aselli, bensì tutta la strada in zona Argonne: basti dire che gli attivisti di "Saichepuoi?" ne hanno contate 16 in sosta vietata durante la giornata dedicata alla mappatura della sosta irregolare in città.