"Multa di 300 euro a Sesto San Giovanni per chi abbandona carrelli del supermercato: Ordinanza Sindacale"

Attraverso un’ordinanza sindacale è stato disposto che a Sesto San Giovanni siano previste multe fino a 300 euro per chi abbandona i carrelli del supermercato per le vie della città. Questo il provvedimento attuato da Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, per contrastare il fenomeno dei carrelli della spesa abbandonati per la strada, diventato sempre più un problema di degrado urbano. Ogni giorno infatti vengono rinvenuti numerosi carrelli lasciati in luoghi pubblici, marciapiedi, aiuole e per strada. Le misure contenute nel provvedimento sono rivolte sia ai cittadini che ai proprietari degli esercizi commerciali. Per i cittadini è disposto il divieto di condurre i carrelli della spesa all’esterno dei parcheggi del supermercato e quello di abbandonarli sul suolo pubblico. I trasgressori saranno multati con sanzioni da 50 a 300 euro. I proprietari degli esercizi commerciali invece incorrono nell’obbligo di provvedere alla sorveglianza per scongiurarne l’abbandono in strada, apporre su ogni carrello la ragione sociale del soggetto proprietario, esporre in modo ben visibile l’oggetto della nuova ordinanza comunale e di ritirarli entro tre giorni dall’avviso di ritrovamento in strada. "Non è possibile ogni giorno trovare sul nostro territorio carrelli abbandonati. Attraverso questa ordinanza vogliamo contrastare questo fenomeno odioso. Il decoro e l’ordine di ogni luogo passano dai comportamenti di ciascun cittadino. Bastano piccoli gesti, ma ripetuti, di maleducazione e inciviltà per rendere sporca e disordinata una città. Attraverso questa ordinanza contrastiamo il degrado urbano scaturito da questa cattivissima abitudine", afferma il sindaco Roberto Di Stefano.