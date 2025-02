Mps, Mediobanca e quella "remontada" dall’esito incerto

Riccardi

OPS (offerta pubblica di sottoscrizione) lanciata da MPS su Mediobanca si può definire calcisticamente una “remontada“. Come, famosa, quella del Barcellona sul Paris Saint Germain (da 0-4 a 6-1). Perché remontada? MPS, la banca toscana fondata nel 1472, è stata per anni particolarmente ramificata nel territorio senese dove il monopolio rosso montava, disfaceva e velinava i vertici dell’Istituto, incappato in scandali dopo la funesta acquisizione della Antonveneta. Défault inevitabile azzeramento del patrimonio, perdita per gli azionisti. Seguì l’intervento del Tesoro e l’inserimento di Lovaglio che ha condotto un risanamento quasi incredibile.

Mediobanca fu fondata nel 1946 per supportare la ricostruzione italiana. Intuizione di Raffaele Mattioli che nominò a capo Enrico Cuccia. L’istituzione milanese di diritto apparteneva alle tre banche dell’IRI ma la governance era esercitata da un patto di sindacato, presenti grandi imprese con partecipazioni minoritarie. Cuccia faceva il bello ed il cattivo tempo, in particolare sulle Generali, che rappresentano il boccone più appetibile.

Come andrà a finire l’operazione? È presto per dirlo. Va sottolineato che Luxottica e Caltagirone, azionisti di peso in Mediobanca, partecipano in tutti e tre i soggetti coinvolti. Mediobanca insediata a Milano, capitale degli affari, ha grazie all’amministrazione del piccolo banchiere siciliano tenuto ed indirizzato i fili della industria italiana. Con il rigido diktat di mettere all’angolo chi non si presentava con il cappello in mano. MPS dismessi i panni pubblici è governata privatisticamente, senza colore, secondo l’insegnamento di Einaudi. Lodevole è la dichiarazione di Giorgetti che lo Stato, come già sta facendo, si tirerà fuori. Nascerà un conglomerato retail e wholesale? Minuto e all’ingrosso. Staremo a vedere. Intanto Mediobanca ha sdegnosamente rispinto l’offerta, definita ostile.