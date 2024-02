Mozziconi per strada. Tre giorni di raccolta

Lotta ai mozziconi di sigaretta, torna "Spegni-Centra-Rispetta", la campagna contro l’abbandono delle "cicche" per strada. Tre giorni di raccolta ancora nelle piazze, tutti i filtri finiranno nel "mozzicometro", vincerà il rione più virtuoso, cioè che ne aveva meno in giro. Le date delle grandi pulizie: piazza Ghezzi, 3 marzo; piazza della Repubblica, 24 marzo e Strada Padana, piazza ex Millepiedi, 14 aprile. L’appuntamento è sempre alle 10.30. In campo, oltre al Comune, il Circolo Legambiente "Il Molgora", il Consiglio comunale dei Ragazzi, la Consulta Giovani, i Comitati genitori dei poli scolastici Margherita Hack e Rita Levi Montalcini e l’associazione Plastic Free. Per tutti una lezione di cura dell’ambiente sul campo. Le sigarette sono tra i rifiuti più inquinanti e quelli sui quali è necessario insistere di più "perché vengano smaltite correttamente". Secondo un’indagine di Legambiente rappresentano il 42,2% della pattumiera abbandonata nei parchi. Con tutti i rischi che comporta: "I filtri sono realizzati con microplastiche, fibre di acetato di cellulosa, che impiegano anche 10 anni per decomporsi".

Bar.Cal.