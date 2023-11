Mozione Israele. Spaccatura in maggioranza

Dopo le polemiche e le modifiche al testo per arrivare ad un livello di condivisione più ampio possibile, il Consiglio comunale ha approvato (con 22 voti a favore tra cui quello del sindaco Sala) la mozione che chiede il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas, condanna gli episodi di antisemitismo e chiede una tregua umanitaria. La maggioranza di centrosinistra è spaccata: due consiglieri, Carlo Monguzzi (nella foto) dei Verdi ed Enrico Fedrighini della lista Sala, hanno votato contro, mentre altri quattro si sono astenuti e altrettanti della maggioranza non erano in aula. Nel centrodestra I consiglieri hanno deciso di astenersi o uscire dall’aula. Intanto, la Comunità ebraica ha denunciato un altro episodio di antisemitismo: il furto dalla soglia della porta di uno studio professionale della mezuzah, l’oggetto che contiene alcuni passi della Torah.