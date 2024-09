Movibus cambia senza informare il Comune

Brutta notizia per i pendolari di Lainate: il 31 agosto Movibus ha comunicato lo spostamento dal capolinea della linea Z617 Milano-Lainate, da Lampugnano a Molino Dorino e la soppressione della fermata "Piazza ai laghi - uscita autostrada" a partire da domani. Con ultima corsa da Molino Dorino alle 20 e ben quattro fermate in più di metropolitana per i pendolari lainatesi, all’andata e al ritorno. Ma non solo. Movibus ha scelto di comunicare all’utenza la decisione con cartelli affissi alle fermate, sul sito dell’azienda di trasporti, ma si è dimenticata di informare il Comune.

"Una scelta inaccettabile, questa linea è l’unico collegamento da Lainate a Milano per studenti, lavoratori che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo - dichiara il sindaco Alberto Landonio -, lo spostamento del capolinea e il fatto che l’ultima corsa sarà alle 20 creerà molti disagi. Ho accolto la richiesta di cittadini e del Comitato Mobilità, invitato due lettere a Movibus per chiedere di sospendere questa decisione e di avviare un tavolo di confronto". Nel motivare lo spostamento del capolinea, Movibus fa riferimento alla necessità di ridurre i chilometri percorsi per far quadrare la turnazione del personale, sempre più carente nel settore dei trasporti. Una scelta, secondo Movibus, che eviterebbe di ridurre il numero delle corse. Ma pendolari, amministrazione comunale lainatese non ci stanno e hanno scritto anche al consigliere delegato Mobilità di Città Metropolitana, Marco Griguolo, che ha convocato un incontro chiarificatore tra Agenzia del Tpl, Comune di Lainate e Movibus per arrivare, a un accordo sostenibile sia per l’azienda che per la cittadinanza.

"Raccogliamo e facciamo nostre le preoccupazioni manifestate dal territorio - afferma Griguolo -. D’altro canto non possiamo ignorare le criticità dell’azienda, che deve a sua volta fare i conti con problemi di mancanza di autisti. Cercheremo di trovare insieme una soluzione che sia sostenibile per entrambe le parti, nel solo ed esclusivo interesse del territorio. La Città metropolitana di Milano ha, infatti, come priorità il bene comune e il buon funzionamento del trasporto pubblico locale, che riteniamo strategico nella nostra area metropolitana".

Roberta Rampini