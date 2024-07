Motta Visconti, multato in bici perché andava oltre i 30 chilometri all’ora

Motta Visconti, 1 agosto 2024 – Esattamente un anno fa era finito sui giornali per la decisione di vietare il passaggio dei cani nel centro del paese per motivi igienici, e ora Primo De Giuli, sindaco di Motta Visconti, torna a far parlare di sé.

Questa volta dopo che la polizia locale ha multato per eccesso di velocità alcuni ciclisti che pedalavano lungo l'alzaia che corre accanto al Naviglio di Bereguardo. Strada che serve per i mezzi di manutenzione dei canali, ma è aperta a pedoni e ciclisti che però non possono superare i 10 chilometri l'ora.

Domenica scorsa, i vigili con telelaser hanno misurato la velocità dei ciclisti e sono arrivate le multe, una comminata a un ciclista che andava a 32 chilometri l'ora alle 8:39. C’è chi si è lamentato di questo modo per "fare cassa”, ma il sindaco ha spiegato che i controlli sono stati fatti per assicurare la sicurezza delle famiglie che passeggiano sull'Alzaia e che saranno ripetuti.