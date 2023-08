Milano, motociclista scappa al controllo della polizia ma cade e finisce gravissimo in ospedale

Milano – Cerca di sfuggire a un controllo della polizia, ma cade con la moto e finisce, in gravi condizioni, in ospedale. È successo questa notte a Milano, tra via Palmanova, alla periferia Nord Est di Milano, e via Carnia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, intorno alle 4, in sella a un grosso scooter, alla vista degli agenti ha cominciato ad aumentare la velocità e, cercando di cambiare corsia, è incappato in un cordolo ed è stato sbalzato a terra. Gli agenti, per evitarlo, hanno frenato bruscamente e, per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, sono finiti con la vettura contro un palo.

L'uomo è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Niguarda dove è in condizioni critiche. Feriti, anche se in modo più lieve, i due poliziotti che componevano la pattuglia. Sono stati portati all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.