Moto si schianta contro un’auto. Grave 50enne

Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 di ieri mattina in via Padova, periferia nord ovest della città. L’uomo era a bordo della sua moto e stava percorrendo via Padova in direzione perifieria quando, in corrispondenza del civico 324, nei pressi di una stazione di benzina, si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 24 anni.

In base alla prima ricostruzione, all’intersezione non semaforizzata l’auto si sarebbe immessa non rispettando il segnale di precedenza. La moto è così andata ad urtare il fianco sinistro della vettura. A seguito dell’impatto con il veicolo, il centauro è stato sbalzato a terra, riportando gravi traumi al cranio, alle gambe e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. La conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in codice verde al San Raffaele.