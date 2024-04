Mostra su Luigi Nono e le sue opere. Protagonista dell’avanguardia

Al Teatro alla Scala Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini in occasione del 33°esimo Festival Milano Musica la mostra “La linea Nono. Musica, Rivoluzione, Filosofia“ a cura di Franco Pulcini in collaborazione con il Museo del Teatro alla Scala. Luigi Nono (1924-90), di cui ricorre il centenario della nascita, è legato alla Scala per le prime delle opere "Al gran sole carico d’amore" andato in scena al Teatro Lirico nel 1975 e "Prometeo" la cui versione definitiva venne allestita allo Stabilimento Ansaldo nel 1985 diretta da Claudio Abbado. Questa mostra fotografica dedicata al grande protagonista dell’avanguardia musicale, con esecutori come Abbado e Maurizio Pollini, ripercorre la biografia e si riassume la continuità di una "linea" artistica sottesa fra indignazione politica, tecnologica ricerca sonora e frequentazioni, spesso illustri, di chiunque si battesse per un mondo migliore.

"Anche senza essere credenti, si può apprezzare la Missa Solemnis di Beethoven", ebbe a sostenere con arguzia il maestro veneziano al pubblico che non condivideva le idee rivoluzionarie che stimolavano la sua creatività. Un’artista coraggioso capace di rompere gli schemi alla ricerca di un suono unico, assoluto capace di raccontare il suo tempo. Il XX secolo è stato testimone di guerre, totalitarismi, violenze e orrori inauditi eppure nonostante tutto questo mai come nel secolo appena trascorso sono nate progetti e speranze, ambizioni e sogni sia nell’arte che nella società che nella ricerca. La musica di Nono nel Novecento si è trovata a dialogare e a rispondere a tante speranze per un mondo diverso, senza diseguaglianze, guerre e invasioni, perché la libertà è un diritto per tutti. Nel percorso espositivo partiture e fotografie di lavoro e famiglia, di Nuria Schonberg, fedele appassionata compagna di una vita.

G.L.