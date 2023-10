Mostra collettiva solidale. Stare vicini a chi soffre l’arte di prendersi cura

La vicinanza a chi soffre, l’accudimento del propri cari, l’affetto e la vicinanza agli anziani: in una parola "La cura". È il titolo della mostra collettiva d’arte, promossa dalla Fondazione Marchesi, inaugurata l’altra mattina nello spazio espositivo di piazzetta Di Vona a Inzago, prequel artistico al via della sagra del paese, o meglio la "Festa del Paès", che è già entrata nel vivo e si concluderà lunedì. Ottantotto opere per un progetto artistico benefico, dai molti artefici: Marta Mura e Miriam Mapelli, presidente e consigliera della Fondazione, Mirco Paje del Gruppo pittori inzaghesi, il fotografo Enzo Motta, il Comune e i Lions, la giuria tecnica presieduta dalla direttrice della Biennale di Venezia Cecilia Alemani e molti altri. Al vernissage, l’altra mattina, promotori, organizzatori e autorità. "L’evento artistico benefico - spiega Marta Mura - è il secondo organizzato nell’ambito del progetto triennale Intrecci a Inzago. Lo scorso anno fu un concerto, quest’anno si è scelta la pittura e l’arte figurativa, in collaborazione con il Gruppo pittori inzaghesi". La mostra, epilogo di un percorso. "Abbiamo chiesto, non solo ai pittori del gruppo ma agli artisti di tutta l’Adda Martesana di donare un’opera alla Fondazione. Il tema, appunto, "La cura". Abbiamo ricevuto tantissime opere, c’è stata una grande partecipazione. Hanno partecipato anche associazioni, cito un allestimento molto bello realizzato dalla cooperativa Archè.

C’è anche una installazione interattiva, che il pubblico è invitato a completare". Le opere donate sono ora in vendita. Per il 5 dicembre è prevista un’asta in presenza, "ma ve ne saranno anche online. Il ricavato andrà a progetti socio-sanitari per la Rsa Marchesi e il centro diurno. Tre in dettaglio: arte terapia, musicoterapia e pet therapy". Tutto pronto, intanto, per il gran finale della sagra. Tante le iniziative di oggi, dalle mostre e agli appuntamenti per i bambini, ai "4 passi nel borgo delle ville" al concorso vetrine. Alle 22,45 spettacolo pirotecnico. Domani tornano bancarelle, stand e mostre: fra le altre, una di moto d’epoca nel cortile della Banca di Credito Cooperativo in piazza Maggiore. Lunedì torna in piazza Maggiore la mostra mercato del bestiame e delle macchine agricole, con tanto di transumanza dalle cascine, distribuzione di pane e salamelle e laboratori a tema in piazza.