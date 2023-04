Mostra al Pertini aspettando il 25 Aprile

Si aprono oggi le iniziative per la Festa della Libertà con una mostra dedicata a "La Brigata Ebraica in Italia", che sarà inaugurata alle 15.30 al Centro culturale Il Pertini. Mercoledì alle 10.30 in sala consiliare si svolgerà un convegno a cura dell’Anpi dal titolo "1943 anno cruciale. La caduta del fascismo, l’armistizio e la resistenza" con il professor Ivano Granata, già docente di Storia dell’Italia contemporanea e Storia dei partiti politici all’Università degli Studi di Milano.

Sabato in Villa Arconati di piazza Gramsci alle 16 sarà inaugurata la mostra a cura dell’ANPC dal titolo "Enrico Mattei nel 60esimo anniversario della sua morte". Alle ore 16.30 è previsto un incontro a cura dello storico Ezio Meroni "I sacerdoti milanesi nella Resistenza". La celebrazione di martedì 25 aprile comincerà alle 9 nella chiesa di San Martino con la Santa Messa in suffragio dei caduti della libertà, dopo il consueto momento dedicato alla deposizione delle corone alle lapidi e ai monumenti di tutti i caduti, deportati e partigiani. Alle 10 in piazza Soncino partirà il tradizionale corteo preceduto dalla Filarmonica Paganelli ’79 attraverso le vie cittadine, che si concluderà in piazza Gramsci verso le 11, dove si svolgeranno il saluto istituzionale del sindaco Giacomo Ghilardi e gli interventi commemorativi dei rappresentanti delle associazioni.

La.La.