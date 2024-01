Morto il violoncellista Daniele Beltrami: ha insegnato Armonia al conservatorio Verdi

Milano, 13 gennaio 2024 – Lutto nel mondo della musica classica per l’improvvisa morte del violoncellista Daniele Beltrami stroncato da un infarto. Il musicista è deceduto in ospedale a Lavagna, in Liguria, dove era stato ricoverato d'urgenza. Il suo nome è profondamente legato a Milano.

Beltrami, infatti, per oltre 30 anni ha insegnato Armonia al conservatorio Verdi di Milano oltre a partecipare a concerti in tutto il nord Italia.Nel mese di dicembre aveva preso parte alle iniziative benefiche organizzate dalla Società Economica di Chiavari. Lascia la moglie Anna Sorrento, docente di pianoforte e il figlio Pietro.