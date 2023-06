Morto l’imprenditore Matteo Vico Roveda, alla guida della Sentinel Ch

Lutto nel mondo dell’imprenditoria milanese. È scomparso a soli 40 anni Matteo Vico Roveda, alla guida della Sentinel Ch.Spa, azienda attiva nel settore medico, con un’attività concentrata nella progettazione e produzione, fra l’altro, di dispositivi medico diagnostici in vitro e reagenti per analisi.

Vico Roveda è stato vittima di una grave forma di tumore al cervello. Papà di un bimbo, Martino e di una bimba, Greta, era stato fidanzato di Gaia Trussardi.

Le passioni

Oltre ad aver guidato l’azienda di famiglia, presa in mano durante la recente pandemia di Covid-19, il giovane manager coltivava le passioni per la musica e per il motociclismo, in particolare le due ruote da cross. Vico Roveda suonava la chitarra elettrica ed era un componente degli Apple Jacks, band fondata insieme a Paolo Carullo, marito dell’attrice Miriam Leone.

Il cordoglio

“Era un vero milanese, riservato, sempre pronto a dare una mano”, ricordano gli amici. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, fra i quali quello della fondazione Nicola Trussardi. I funerali si terranno oggi, venerdì 23 maggio, in forma strettamente privata.