Morto suicida Luca Ruffino: il biglietto, l’ultimo Cda di Visibilia e il cordoglio della società. Tutto quello che sappiamo finora

Cordoglio di Visibilia Editore per la prematura scomparsa di Luca Giuseppe Reale Ruffino, che si è suicidato, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, sparandosi nella sua abitazione a Milano con un'arma regolarmente detenuta. Uno dei due figli, non avendo sue notizie, si sarebbe recato nell'abitazione di via Spadolini, dove lo ha trovato morto. Accanto a lui è stato trovato lui un biglietto in cui spiega i motivi del gesto e lascia disposizioni per le ultime volontà. Secondo quanto si apprende da persone vicine, non aveva problemi personali o economici. Sembra, invece, sempre secondo le stesse fonti che avesse gravi problemi di salute e che in pochi ne fossero a conoscenza. Ruffino rivestiva il ruolo di presidente e amministratore delegato, nonché di azionista di maggioranza della Società Visibilia.

Il messaggio

"La Società si stringe nel dolore alla famiglia del Dott. Ruffino. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà appena possibile per deliberare, ai sensi di Statuto e di legge, in merito alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo amministratore, alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione ai sensi di Statuto ed al conferimento delle opportune deleghe", riferisce la società ricordando che il cda aveva recentemente conferito poteri di gestione operativa della società anche al Consigliere delegato Alberto Campagnoli.

Il caso Visibilia

Giovedì scorso Ruffino aveva partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore, la società fondata da Daniele Santanché e finita al centro delle polemiche dopo che la procura di Milano ne ha chiesto il fallimento. Nell’inchiesta che riguarda la società editrice Ruffino non era mai stato indagato, né sentito dai pm in qualità di testimone.