Morto in un incidente: "Forever young, ciao Sime": l’ultimo saluto al ciclista

Uno striscione “Forever young. Ciao Sime. Sarai sempre con noi” affisso in piazza Sant’Ambrogio, in chiesa lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Simone Simeoli, 24 anni, morto per le conseguenze di un incidente avvenuto il 5 agosto in seguito alla collisione tra la bici elettrica sulla quale era in sella e un’auto. Le sue condizioni erano subito apparse gravi, il ricovero all’ospedale di Niguarda si era rivelato inutile.

La Procura di Busto aveva disposto l’autopsia per cui si sono allungati i tempi per dare l’ultimo saluto al giovane. Straziante il post del fratello maggiore rientrato dall’Australia: "Continuerai ad essere presente nell’essenza di ogni mio progetto in modo che i nostri sogni si avverino così che posso sentirti vicino per ogni secondo del resto della mia vita. Mi mancherà “solo” il tuo sorriso il modo in cui mi sorprendevi con la tua bontà verso le persone in difficoltà la tua energia che sapeva donare il sorriso a chi non lo aveva, il tuo abbraccio forte l’amore per la natura e molto altro. Non ci sono parole per descrivere quanto ci manchi prenditi cura della mamma e tutti noi da lassù".

E ieri con la la stessa, forte commozione l’ultimo saluto con tanti messaggi lasciati dagli amici sulla bara. "Ciò che è accaduto ci ha lasciato senza parole, ammutoliti", ha detto il parroco nell’omelia. All’uscita dalla chiesa l’estremo omaggio: gli applausi di una comunità composta e commossa.

