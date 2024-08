È morto Diego Serginho, figlio 20enne dell’ex calciatore del Milan

Terribile lutto in casa Serginho: è morto Diego, il figlio appena 20enne dell’ex laterale rossonero. Non sono ancora chiare le cause dietro al decesso del giovane, avvenuto nella serata di ieri mercoledì 7 luglio in Brasile.

Tanti i club che hanno fatto sentire la loro vicinanza all’ex Milan. A partire proprio dai rossoneri che, in qualche modo, hanno fatto diffondere la notizia con un comunicato: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”. Serginho è stato rossonero dal 1999 al 2008, collezionando 185 presenza condite da 24 gol e 54 assist.

Il brasiliano non ha mai giocato al Monza, ma la vicinanza e il legame con Adriano Galliani ha portato alla nota di cordoglio anche della società brianzola: “Adriano Galliani e il Monza sono vicini a Serginho per la scomparsa di Diego”, queste le parole nel post di X del Monza. Proprio sui social sono tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza per l’ex giocatore e alla sua famiglia.