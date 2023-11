Morto Carlo Pogliani, maestro di calcio e storico opinionista di Telelombardia

Mlano, 21 novembre 2023 – Competente, appassionato e stimato nell’ambiente del calcio e delle trasmissioni sportive. Se ne è andato all’età di 66 anni Carlo Pogliani, volto storico di Telelombardia, ex allenatore di calcio giovanile e femminile, dopo aver giocato da ragazzo, spesso ospite di Qsvs e Top Calcio. Tassista di professione, milanista di fede, abitava al quartiere Gallaratese era un amante del “bel gioco”, sempre misurato e convincente nelle sue esternazioni. Un tumore lo ha portato via. L’annuncio è stato dato questa mattina da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, cui sono seguiti tanti messaggi di cordoglio e affetto. Non solo calcio, Pogliani era appassionato di libri e cinema.

“Una notizia molto triste per noi di QSVS Official. Purtroppo ci ha lasciato mister Carlo Pogliani. Ospite sempre acuto, milanista di buon senso. Obiettivo e profondo nelle sue considerazioni. Una persona speciale. Siamo senza parole. Sembrava che il suo tumore fosse in remissione da anni. Invece… Buon viaggio, caro amico nostro”. Questo il messaggio pubblicato sui social da Fabio Ravezzani.