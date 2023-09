Tragedia in Albania: muore in moto Elena Radaelli, 31enne di Trezzo sull’Adda

Trezzo sull'Adda (Milano), 24 settembre 2023 - Una cerimonia fra colleghi per ricordare Elena Radaelli alla St di Agrate, dove la 31enne di Trezzo lavorava. Dolore per la scomparsa dell'operaia morta in un incidente in Albania.

La donna era in viaggio nei Balcani in moto con il marito per il proprio compleanno, ciascuno su un mezzo, quando è stata travolta da un furgone, il cui autista è stato arrestato. Per lei non c'è stato niente da fare. Con loro anche Twin, il cagnolino che era la loro mascotte sui social, dove marito e moglie erano conosciuti grazie alla pagina ‘Scoppiati in moto’, uno spazio in cui raccontavano le loro avventure in sella.

Domani, i funerali a Fiorenzuola, città natale della vittima.