Moody’s: Regione meglio dello Stato. Per la Giunta una spinta all’autonomia

Una conferma dell'opportunità del Piano Lombardia e della possibilità di ricorrere ad un mutuo per finanziarne una parte (se necessario e non prima del 2025) ma anche del potenziale che potrebbe essere messo in campo dalla Regione una volta ottenuta l'autonomia: per la Giunta regionale il report di Moody's conta soprattutto da questo punto di vista. Nella sua "Credit opinion" l'Agenzia di rating ha innanzitutto confermato anche per il 2024 il rating regionale al livello "Baa2 stabile", superiore rispetto a quello dello Stato italiano, fermo al "Baa3 stabile". "Un caso considerato eccezionale dalla stessa Agenzia e dagli osservatori che si occupano di finanza" fa sapere Palazzo Lombardia nella nota. Moody's elenca alcuni elementi della Regione Lombardia sui quali l'esecutivo mette l'accento: "Un sistema di governance molto forte, che sostiene risultati finanziari equilibrati e un sistema sanitario efficiente; la ricchezza e la dinamicità dell'economia lombarda: la Lombardia è la più ricca fra le regioni italiane con un Pil pro capite significativamente al di sopra della media italiana e un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale (4,1% a fine anno 2023 contro 7,8% per l'Italia); la robusta liquidità e il basso profilo di debito: l'indebitamento netto della Regione è pari solo all'8 % dei ricavi operativi". "Da evidenziare – infine – che cospicui fondi europei e nazionali sostengono le strategie di investimento della regione". Nel documento di Moody's si fa poi un passaggio sull'autonomia: "Con la maggiore autonomia nell'erogazione dei servizi e nella gestione diretta degli stessi, la Lombardia punta a rispondere al meglio alle esigenze del proprio territorio, garantendo al tempo stesso un uso efficiente delle risorse. Monitoreremo le modalità di attuazione della riforma e degli accordi bilaterali Regione-Governo". Da qui il commento del governatore Attilio Fontana: "Risultato eccezionale e tutt'altro che scontato. Quelli contenuti nel documento di Moody's sono numeri e non opinioni". Quindi Marco Alparone, vicepresidente della Giunta con delega a Bilancio e Finanza: "Il rating di Moody's è un'ulteriore dimostrazione della capacità di programmazione e del grado di trasparenza che caratterizza il modus operandi della Regione".