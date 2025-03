Monza, tie-break salvezza. Taranto perde e retrocede

Salvezza al cardiopalma per la Mint Vero Volley Monza che grazie a un tiratissimo successo al tie-break all’Opiquad Arena contro la Cisterna Volley (oltre che al ko sempre in cinque set della Gioiella Prisma Taranto in casa con la Rana Verona) ha evitato all’ultimo secondo la retrocessione. I brianzoli hanno mantenuto la categoria grazie al maggior numero di partite vinte rispetto a Taranto.

L’incredibile domenica pomeriggio è iniziata con un primo equilibratissimo set vinto ai vantaggi dagli ospiti nonostante un ottimo Arthur Szwarc. Nel secondo parziale, i padroni di casa, beffati in volata, hanno reagito, nonostante l’ennesimo infortunio di una stagione maledetta. Capitan Thomas Beretta ha alzato bandiera bianca costringendo coach Massimo Eccheli all’unico cambio possibile: dentro Taylor Averill e, per la tanto discussa regola sugli stranieri, anche il giovane Diego Frascio al posto proprio di Szwarc. Sull’1-1 l’altalena delle emozioni è proseguita anche alla luce delle notizie che arrivavano da Taranto, dove si è giocata una partita altrettanto tirata. L’1-2 è stato un durissimo colpo per la formazione del Consorzio che si è trovata a un passo dal baratro ma è rimasta in vita grazie anche al fatto che Verona non ha mollato aggiudicandosi in rimonta i due punti che le servivano per assicurarsi il quarto posto in classifica.

Giocando in maniera magari non perfetta ma con un cuore immenso, Monza si è andata a prendere il tie-break decisivo, che tanto per cambiare è proseguito punto a punto. In campo ai giocatori è arrivata la notizia che un successo sarebbe valso la salvezza, vista la sconfitta dei pugliesi, e Gabriele Di Martino, tra i migliori in campo, ha piazzato il muro del 14-12. I primi tre match point, di cui il terzo al video check, sono stati però sprecati ma al quarto tentativo Monza ha chiuso i conti andandosi a prendere una salvezza ormai quasi insperata. Cachopa e compagni hanno così chiuso in festa il loro campionato ma non la stagione: tra l’11 e il 20 marzo torneranno in campo per i quarti di finale di Champions League contro Sir Susa Vim Perugia.

MINT VERO VOLLEY MONZA-CISTERNA VOLLEY 3-2 (25-27, 25-19, 26-28, 26-24, 17-15)