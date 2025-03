Monumento alle vittime della criminalità

Un nuovo monumento in città dedicato a tutte le vittime di mafia. Studenti e istituzioni lo hanno inaugurato in via Risorgimento. "Un momento di grande significato civile, preceduto un incontro e un dialogo con gli alunni della scuola Garcia - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ancora più significativo il fatto che sia stato realizzato con il fondo per la legalità, ricevuto per gli episodi di intimidazione, che si sono verificati nel 2021 e di cui sono stato vittima. La memoria è un dovere e l’impegno un compito quotidiano". Un momento formativo che, oltre all’amministrazione, ha visto anche la presenza del Procuratore della Repubblica Alessandra Dolci e del senatore Sandro Sisler. "Una celebrazione che è volutamente partita da una scuola per testimoniare quanto sia importante fare crescere l’impegno sin da piccoli - ha sottolineato l’assessore all’Educazione Maria Gabriella Fumagalli -. Crediamo fortemente che la lotta alla mafia e l’educazione alla legalità siano due pilastri fondamentali per la formazione delle nuove generazioni".La.La.