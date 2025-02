Montenapo, scontrino medio in crescita: 2.525 euro

MonteNapoleone District, l’associazione che riunisce oltre 130 brand del lusso nel Quadrilatero della Moda, si conferma tra le mete principali per lo shopping. Secondo l’Osservatorio Digitale di Deloitte, nel 2024 il District ha registrato 12,6 milioni di visitatori unici, con un incremento del 15% rispetto al 2023 e del 23% rispetto al 2019, ante-pandemia. Il 56% dei visitatori è uomo con un’incidenza del 61% nella fascia 25-55 anni; il 63% appartiene a una fascia di consumatori alto spendenti. La maggior parte dei visitatori è italiana (87%), ma si contano oltre 800.000 presenze straniere, anche se in flessione del 20% rispetto al 2023. Tra i visitatori internazionali, gli statunitensi si confermano in cima (10%), seguiti da britannici (7%), cinesi, francesi e spagnoli (6%) e tedeschi (5%). Al 4% i russi, al 3% i sauditi. Cresce lo scontrino medio: nel 2024 è stato di 2.525 euro, più 8% rispetto al 2023.