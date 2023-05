Molestato in treno: 15enne denuncia In cella il pedofilo

Violenza sessuale su minore, stavolta su un treno regionale, all’altezza della fermata Bovisa. L’autore è un uomo di 36 anni subito arrestato dalla Polfer, su disposizione del pm di turno Simona Ferraiuolo, con l’accusa di aggressione sessuale. Il ragazzino di 15 anni al momento dell’episodio si trovava da solo nello scompartimento. Si è avvicinata a lui una persona che aveva l’aspetto di una donna, i due a quel punto iniziano a parlare, o meglio, come preciserà il 15enne "ho solo risposto alla sue domande". Il 36enne gli ha chiesto di potersi scambiare i contatti social. Ad un certo punto, però, è andato oltre e ha iniziato a molestarlo e ad avvicinarsi fisicamente. Il ragazzo a quel punto si è alzato e ha cercato il controllore per denunciare l’accaduto. Il capotreno ha allertato le forze dell’ordine che hanno fermato l’uomo e lo hanno denunciato per violenza sessuale su minore. Il pm ha chiesto al gip la convalida dell’arresto.