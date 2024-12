Molesta una studentessa 20enne. Arrestato per tentata violenza

Attimi di paura per una studentessa 20enne, molestata da un 32enne pakistano mentre percorreva il sovrappasso pedonale della Paullese, all’altezza di Pantigliate. L’episodio risale alla sera del 10 dicembre, ma è stato reso noto solo nella giornata di ieri. Mentre camminava da sola lungo la passerella pedonale, la giovane ha incrociato il 32enne, che l’ha avvicinata e invitata a trascorrere la serata con lui. Di fronte al rifiuto della ragazza, l’uomo ha avuto una reazione aggressiva: l’ha afferrata con forza, stringendola a sé e tentando di baciarla. Alcuni passanti hanno sentito le urla della 20enne e, dopo essere intervenuti in suo soccorso, hanno subito chiamato il 112. Immediato l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di San Donato. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, per tentata violenza sessuale; per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. L’intervento dei militari ha impedito che la situazione potesse degenerare; di certo la giovane ha vissuto momenti di terrore. Pare che il 32enne, senza fissa dimora, fosse solito bivaccare in prossimità del sovrappasso e che la sua presenza molesta fosse già stata segnalata più volte dai passanti e gli esercenti della zona.

Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale Riccardo Pase (Lega), che invoca maggiore sicurezza per l’area della Paullese. "Quanti gravi episodi come questo dovranno ancora accadere prima che le istituzioni intervengano seriamente?", domanda Pase.

Alessandra Zanardi