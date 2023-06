Cambiano corso Buenos Aires e la ciclabile: l’addio alle auto, il boulevard pedonale, la riasfaltatura della pista

Milano – A partire da domani, mercoledì 28 giugno, inizieranno i lavori di posa del cordolo a protezione della pista ciclabile in corso Buenos Aires. Ad annunciarlo è il Comune, precisando che i lavori si svolgeranno di sera e di notte, per l’esattezza dalle 20 alle 5 del mattino, per causare il minor disagio possibile a chi deve transitare per il corso.

Non sono comunque previste interruzioni di carreggiata – sottolinea la nota di Palazzo Marino – l’intero corso Buenos Aires rimarrà aperto alla circolazione stradale. La durata stimata dei lavori, meteo permettendo, sarà di circa un mese.

Le fasi dell’intervento

L’intervento è diviso in due parti. La prima fase dei lavori prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta su entrambi i lati della via, con una larghezza di circa 2 metri e cordoli larghi 50 centimentri e alti 17.

L’intervento – come già preannunciato – comporta l’eliminazione della sosta lungo corso Buenos Aires, mentre troveranno spazio alcune aree riservate al carico e scarico delle merci, a servizio degli esercizi commerciali presenti.

La seconda fase dei lavori, dall’autunno di quest’anno fino a dicembre del 2024, prevede l’allargamento dei marciapiedi per creare un grande boulevard pedonale e la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa. Un annuncio che cade nel giorno dell’ennesimo grave incidente stradale con un ciclista coinvolto.

Obiettivo proteggere i ciclisti

Questa volta è successo in viale Monza, naturale prosecuzione proprio di corso Buenos Aires, due vialoni accomunati proprio dalla presenza della ciclabile. In codice rosso al Niguarda, con un grave trauma cranico, è finito un peruviano 45enne residente a Cologno Monzese. A differenza degli ultimi casi, non ci sono mezzi pesanti coinvolti. L’incidente è avvenuto con un’auto.

Detto che il progetto della ciclabile di corso Buenos Aires è stato fin dall’inizio suscettibile di modifiche, nelle scorse settimane era stato il sindaco Giuseppe Sala a indicare la protezione di alcune piste ciclabili come uno degli accorgimenti necessari per minimizzare il rischio di incidenti. Da qui l’intervento che inizierà domani.

L’altra contromisura annunciata dal primo cittadino era stata quella dell’invio di agenti della polizia locale in bicicletta sulle ciclabili perché contrastassero il fenomeno della sosta selvaggia lungo le stesse. Le corsie per le due ruote di viale Monza sono tra quelle nelle quali la sosta selvaggia si verifica più spesso.