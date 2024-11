Mobilità sostenibile: 35 comandi a rapporto

Mobilità sostenibile e monopattini elettrici, ma anche aggiornamento su procedura per la confisca degli autoveicoli e su sanzioni e provvedimenti per la guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze. Divise a raduno a Melzo, dove alla giornata di formazione promossa ieri dal comando di polizia locale del borgo Trivulzio e dall’associazione di operatori della polizia locale "Noi PL", organizzata in biblioteca, hanno partecipato agenti e operatori di 35 comandi, in arrivo dalle province di Milano, Lodi, Bergamo e Varese. "Padrone di casa" il comandante della polizia locale Ugo Folchini, presenti i sindaci di Melzo Antonio Fusè e di Trezzo sull’Adda Diego Torri. In corso evento anche un’iniziativa solidale, la presentazione di un calendario: il ricavato finanzierà l’acquisto di macchinine elettriche “No stress“ con “griffe” della polizia locale per il trasporto di piccoli pazienti in sala operatoria negli ospedali di Bergamo e Brescia. Una giornata divisa in più parti. Al mattino il ritrovo per un centinaio di partecipanti e l’inizio degli approfondimenti. "Al centro - così Folchini - soprattutto le nuove frontiere della mobilità e il tema dei monopattini elettrici su strada. Sono sempre più numerosi, a fronte di una normativa ancora fluida e in corso di definizione. Un utile momento di confronto". Nel pomeriggio seminari ristretti "su tematiche molto tecniche - ancora il comandante - ma per noi rilevanti. In particolare sull’acquisizione da parte degli enti dei veicoli oggetto di confisca".

Sulla donazione delle automobiline pediatriche. "Sperimentazioni di questo genere sono state avviate in altri grandi ospedali. Le macchine “giocattolo” funzionano, riducono la tensione dei bambini in un momento comunque molto delicato come è quello della degenza ospedaliera o di un intervento chirurgico. Ma il beneficio è anche per noi: iniziative come questa “correggono” l’immagine dell’agente di polizia locale. Che non è solo deputato alle multe. Ma è una presenza di prossimità, vicina alla cittadinanza e pronta a dare supporto". In questo senso va il ruolo dell’associazione Noi Pl, che in zona ha una sezione operativa a Trezzo sull’Adda "e che è nata - così la presentazione - per fare comprendere che ciascuno di noi, ogni giorno, mette in questa professione rispetto, volontà e passione, ma soprattutto cuore".

Monica Autunno