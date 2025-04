“Mobilità garantita“. Inaugurato il pulmino per il trasporto dei disabili

Taglio del nastro e motore acceso per il pulmino che verrà usato per servizi di trasporto sociale e di accompagnamento in favore delle persone con disabilità che frequentano il centro diurno disabili Centroanchio di Bollate. Il mezzo che verrà usato in particolare per gite, attività ricreative e di socializzazione, è stato acquistato nell’ambito del "Progetto di mobilità garantita" promosso dall’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, il Comune di Bollate in collaborazione con Pmg Italia Spa. Un esempio virtuoso di integrazione tra pubblico e privato, molto diffuso, che si realizza grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità. "Sento innanzitutto di dover ringraziare le aziende che hanno sostenuto questa iniziativa, un segno di grande attenzione e sensibilità verso la comunità locale - afferma Sandro Fumagalli, presidente Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale -. Questo automezzo consentirà ancora di più alle persone con disabilità di vivere nel territorio e di partecipare attivamente alle proposte di socializzazione e inclusione". Roberta Rampini