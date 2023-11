Mobilità dolce parte il restyling con la ciclabile

Addio al traffico in via don Carrera, via al restyling con pista ciclabile per l’oratorio pagata dal Pnrr, a Pioltello. Insieme alla sistemazione del sottopasso ferroviario in via Monza - 750mila euro investiti in tutto con i fondi del Piano di nazionale di ripresa - è l’intervento che completerà la Ciclopolitana-Ciclò, 45 chilometri di piste ciclabili per la svolta sul fronte della mobilità dolce. Cantiere al via tra una settimana con inevitabili disagi e l’arrivo del senso unico tra via Cirene e via Milano (in direzione Sud-Nord). Seconda tranche per ridurre l’impatto dei lavori su tutti a febbraio, fra gli interventi anche quello che cancellerà la rotonda davanti all’ex caserma dei carabinieri, al suo posto un incrocio rialzato che aumenterà la sicurezza, altro filone del doppio progetto. A fine inverno operai e ruspe si concentreranno sul tratto di via Milano che collega via don Carrera a via Sauro.

"Arriva così in porto la “Linea blu” di Ciclò - spiega l’assessore alla partita Giuseppe Bottasini (nella foto) - la pista di sette chilometri che attraversa l’intera città dalla Padana al quartiere Malaspina oggi è interrotta proprio dai 150 metri che mancano in via don Carrera. Dopo questa prima parte di opere, finalmente, i ragazzi potranno raggiungere pedalando senza correre pericoli l’oratorio in via Cirene". Mentre, davanti alla stazione ferroviaria è pronto il Bicipark, 80 parcheggi sicuri per lasciare la bici ogni giorno e andare all’università e o in ufficio con i mezzi. Nel nuovo deposito si entrerà con l’App o con tessera per chi non è pratico di nuove tecnologie, così prevede il regolamento della struttura approvato pochi giorni fa dal Consiglio comunale. Bar.Cal.