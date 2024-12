Mobilità, 900 posti bici gratuiti. In arrivo il bando del Comune per la gestione di sei velostazioni

Novecento posti bici gratuiti e coperti in aree di interscambio, così il Comune agevola la mobilità leggera. E cerca uno sponsor per la gestione e manutenzione delle sei nuove velostazioni che saranno operative a partire dalla primavera prossima presso le stazioni di Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino, Romolo e per l’adeguamento delle due già esistenti, presso i parcheggi di interscambio di Abbiategrasso e Comasina.

Entro un mese sarà on line il bando per individuare un soggetto che per la durata minima di tre anni e in via sperimentale, si occuperà del controllo e della gestione di questi luoghi, in cambio della possibilità di sfruttare spazi pubblicitari all’esterno delle velostazioni e nelle immediate vicinanze delle strutture. Lo sponsor dovrà garantire l’accesso alle velostazioni, ciascuna con 150 posti bici, dalle ore 5.30 del mattino all’1.30 di notte per tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, e dovrà predisporre le procedure per la registrazione degli utenti.

È previsto anche che lo sponsor adotti tutte le misure per garantire la sicurezza dei ciclisti anche con telecamere. Nello stesso tempo, lo sponsor potrà offrire delle funzionalità aggiuntive, anche a pagamento, tra cui ad esempio offrire servizi di manutenzione o di riparazione delle biciclette, fornitura temporanea di bici di cortesia, messa a disposizione di acqua per ristoro e per pulizia o installazione di distributori automatici di pezzi di ricambio per le biciclette. Come previsto da bando, la sostenibilità economica delle attività di gestione e manutenzione - stimate in 150mila euro il primo anno, 170mila il secondo e 180mila dal terzo in poi - dovranno essere garantite dagli introiti derivanti dallo sfruttamento degli impianti pubblicitari e dai servizi aggiuntivi proposti.

L’amministrazione potrà valutare con lo sponsor individuato l’ampliamento del contratto di sponsorizzazione relativamente a ulteriori velostazioni che verranno eventualmente realizzate sul territorio comunale.

"Queste aree di ricovero e sosta, con 900 nuovi posti bici gratuiti, – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – amplieranno l’offerta disponibile sul territorio comunale in punti strategici e di interscambio modale, utili anche per chi proviene dai comuni della prima cintura. I ciclisti e i cicloturisti potranno così parcheggiare le loro bici al riparo dalle intemperie, in luoghi coperti e custoditi, e troveranno a loro disposizione gratuitamente anche dei kit per la manutenzione e riparazione delle bici"