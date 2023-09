Miss Italia, Sofia Carminati vince la fascia di Milano: “Voglio competere in finale”

Trezzo sull’Adda (Milano) – Il sogno di Sofia Carminati si è avverato: la teenager di Trezzo sull’Adda parteciperà alla fase finale di Miss Italia 2023. Sofia, 18 anni, capelli castani e occhi marroni, va considerata lo stereotipo ideale del concorso presieduto da Patrizia Mirigliani. È alta 176 centimetri e all’ultima finale regionale organizzata a Corte Franca ha vinto la fascia di Miss Milano. Il 4 ottobre a Corigliano Rossano (Cosenza) inizieranno le prefinali di Miss Italia, e la signorina Carminati rappresenterà il capoluogo lombardo: “Essere Miss Milano mi emoziona. Quando a Corte Franca l’organizzatrice Alessandra Riva mi ha proclamata Miss Milano ho provato una gioia grandissima, la più grande della mia vita, e spero sia la prima di una lunga serie. Volevo piangere quando Alessandra mi ha annunciata tra le finaliste nazionali. Milano è la capitale della moda, detengo un titolo importante”.

Sofia vive con mamma Roberta, papà Giorgio e la sorella maggiore Alessia. “Mi sono iscritta a Miss Italia di mia iniziativa – prosegue Sofia, studentessa al quinto anno di liceo scientifico a Vimercate, cittadina in cui è anche nata –, informandomi sulle varie procedure. E ora sono contentissima”. Sulla passerella del Golf Club di Corte Franca ha sfoggiato tanta sicurezza: “Penso di aver vinto il titolo Miss Milano grazie all’eleganza nelle mie movenze. Sono andata in passerella con diversi look sempre calma, sicura di me stessa. Non mi vergogno a mostrarmi anche perché da piccola, in casa mia, già sfilavo nel salotto. Immaginavo di essere su un palcoscenico della moda”.

Sofia Carminati è sportiva: “Ho interpretato la danza classica e moderna come sport. Ho studiato molti anni danza, e adesso sono passata al fitness”. A Corigliano Rossano per le aspiranti Miss Italia è previsto un saggio artistico. “Mi esibirò come attrice, ho preparato un monologo”. In Calabria sarà grande sfida tra ragazze provenienti da tutta Italia. Fino al 2012 il titolo di Miss Milano dava diritto a partecipare direttamente alla finale nazionale in diretta tv saltando lo scoglio della prefinale, esattamente come Miss Lombardia. Adesso anche Miss Milano combatte in prefinale e guadagnare il posto per la finale (il titolo Miss Italia verrà assegnato a Salsomaggiore Terme nella serata di sabato 11 novembre) non sarà facile. In base a quanto spiega Alessandra Riva (esclusivista del concorso per la Lombardia) alla finale dell’undici novembre parteciperanno solo 40 ragazze.

Venti sono le detentrici del principale titolo regionale – Alessia Anzioli, di Trezzano sul Naviglio, è Miss Lombardia – pertanto già ammesse alla finale, e per le altre rimangono solo 20 posti e pare che la giuria di Patrizia Mirigliani in Calabria ne sceglierà ancora una per regione. Alla prefinale gareggeranno 200 ragazze. “Sono pronta a lottare – assicura miss Carminati – non vedo l’ora”. Molte ragazze del concorso portano alle selezioni e in prefinale degli amuleti. “Io non ne ho”, dice Sofia. “E i riti propiziatori non fanno parte del mio repertorio. Andrò decisa in passerella sperando che tutto vada bene”. Indipendentemente dall’esito della prefinale di Corigliano, il concorso Miss Italia per Sofia è già un successo. Le lombarde decolleranno da Orio al Serio mercoledì mattina alla volta di Lamezia Terme. Poi un servizio navetta del concorso le porterà a Corigliano Rossano, il Comune di cui è originario Gennaro Gattuso detto “Ringhio”, ex milanista, ora allenatore dell’Olimpique Marsiglia. “Non sono appassionata di calcio – precisa la miss di Trezzo sull’Adda -, non m’interessa. Vivrò emozioni forti andando in trasferta con l’aereo. È la prima volta che affronto un viaggio sicuramente bello senza genitori e in compagnia di ragazze che conosco poco. In Calabria mi farò valere: punto alla finale di Salsomaggiore, orgogliosa di essere Miss Milano”.