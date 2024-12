Minacce al sindaco Pruiti. Associazioni e cittadini in presidio di solidarietà

Oltre 200 persone al presidio organizzato ieri sera dalla Rete Solidale Antimafia del Sud Ovest Milano, composta dall’associazione "Una Casa Anche Per Te", Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, Caritas Ambrosiana, Descargalab e Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. A turno, tutti gli esponenti dei gruppi promotori, ma anche consiglieri regionali come Pierfrancesco Majorino e Michela Palestra, rappresentanti delle istituzioni locali, presidenti di associazioni, esponenti religiosi e giovani che si battono contro l’illegalità, hanno portato vicinanza al sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, destinatario di una lettera anonima di minacce, che ha fatto seguito ad altre missive di insulti nei mesi scorsi. Tutti hanno espresso solidarietà e volontà di fare rete contro l’illegalità e sostegno al primo cittadino. "Troppi sindaci in Italia ogni anno vengono colpiti da minacce - commenta Pruiti -. Siamo in prima linea, prendiamo decisioni ogni giorno, siamo scomodi. E troppo spesso lasciati soli: oggi io non lo sono, ringrazio la Rete Solidale Antimafia del Sud Ovest Milano e i tanti colleghi sindaci, così come le associazioni e i cittadini". F.G.