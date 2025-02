Millenium, il sogno continua: Esperia liquidata, ora c’è Trento per conquistare i playoff

La Millenium ha iniziato il suo cammino nella Pool Promozione con una vittoria in casa dell’Esperia che può mettere le ali alla rincorsa delle giallonere verso un posto nei playoff. In effetti non solo la squadra di coach Solforati ha superato con autorità le cremonesi dell’ex Enrico Mazzola, ma ha dimostrato di avere le qualità e la volontà per mettersi all’inseguimento di Trento, che attualmente occupa il quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff al termine di questa seconda fase. L’attesa in casa bresciana è già ai massimi livelli in vista del turno infrasettimanale che mercoledì (dalle 20) porterà al PalaGeorge proprio la compagine trentina per un duello diretto che può e deve alimentare le speranze della Millenium. L’importanza della partenza positiva Scacchetti e compagne è stata sottolineata dallo stesso Matteo Solforati: "Con l’Esperia abbiamo disputato una partita molto intensa. Loro hanno fatto una buona gara, ma noi siamo stati bravi a fermare i loro attaccanti principali. A muro abbiamo fatto un bellissimo lavoro, siamo rimasti in partita anche nei momenti di difficoltà. Questa è una caratteristica che ci dovrà contraddistinguere in tutta la seconda fase. Siamo partiti con una vittoria importante, che mantiene vive le speranze di raggiungere il quinto posto". In questo senso il confronto diretto con Trento riveste un valore del tutto particolare. Le giallonere, infatti, possono contare sul sostegno del pubblico per dimostrare di avere le qualità da playoff. Trento si presenta come un avversario di indubbia caratura, ma la solidità messa in mostra a Cremona e le giocate di atlete come Siftar e Pistolesi possono essere le armi giuste per battere Trento e presentarsi domenica con lo slancio giusto al match con Melendugno.

Luca Marinoni