Mille ragazzi in 4 ore. OrientaDay sold out

Più di mille ragazzi in quattro ore. Tutto esaurito per l’Orienta Day, il gala del futuro all’Uci Cinemas, a Pioltello, con la psicologa e i professori-ciceroni di 30 scuole fra hinterland e Milano a caccia di iscritti. "Costruiamo percorsi di crescita all’altezza delle sfide di oggi rispettando le inclinazioni personali - spiega Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione -. Per le famiglie è uno snodo complesso e importante". A disposizione di futuri studenti di licei, tecnici, professionali, opuscoli pro memoria e colloqui con gli insegnanti che illustrano piani formativi e sbocchi.

Per la città, "un appuntamento consolidato al servizio dei ragazzi - aggiunge l’assessore -. Offriamo strumenti per fare scelte che meritano particolare attenzione perché avvengono in un momento della vita cruciale per la formazione dei 14enni, non solo scolastica, ma anche educativa". Prossima tappa, "un giorno da...", le prove sul campo nei negozi e nelle aziende che aprono le porte agli allievi. Una sorta di stage organizzato grazie alla collaborazione con attività e imprese, per toccare con mano, in anticipo, dove porteranno gli studi. SI comincia dalla seconda media.

Bar.Cal.