Mille Miglia, il rombo delle auto d’epoca per le vie di Milano: sfilata in Duomo e a CityLife / LE FOTO

Milano – Hanno sfilato per le vie di Milano, con passerella in piazza Duomo e arrivo a CityLife, i gioielli rombanti della Mille Miglia. Le 420 auto d’epoca che partecipano alla storica competizione sono partite questa mattina da Parma per la quarta tappa, hanno attraversato da Sud la regione, arrivando a Pavia per poi puntare verso il Piemonte e terminare il percorso in serata sotto la Madonnina.

9 foto Mille Miglia, i bolidi storici da Pavia al Duomo di Milano

Particolarmente suggestivo il passaggio su Pavia, arrivando dalla Valle Versa, tra la stupore e la curiosità di centinaia di cittadini. Le auto storiche, ma anche modelli più recenti e tecnologici, come la Maserati a guida autonoma del Politecnico di Milano, sono arrivate nel piazzale della Riso Scotti, per il controllo orario e si sono concesse anche una passerella sotto il Ponte Coperto. Da qui sono poi ripartite verso il Piemonte, passando da Vercelli, Alessandria, Asti, Novara e infine puntare su Milano.

Arrivati in città hanno attraversato nel tardo pomeriggio il quartiere del Giambellino per arrivare poi, verso le 18, in piazza Duomo per il controllo Timbro, dove ad attenderle c’era anche il sindaco Beppe Sala. La sfilata nel centro di Milano è stata anche l’occasione per celebrare i 100 anni di Aci Milano. Per finire, l'ultimo Controllo Orario di giornata è stato in piazza Tre Torri a City Life, dove i bolidi sono arrivati attraversando due ali di folla.