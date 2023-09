Milano, violento scontro tra due auto all’incrocio: 5 persone ferite

Miano – Forse è stata una mancata precedenza o un rosso bruciato a provocare l'incidente delle 19.40 di stasera – venerdì 22 settembre – in piazza Monte Falterona, in zona San Siro a Milano.

Per motivi ancora da accertare, una Clio e una Mercedes si sono scontrate all'incrocio: l'impatto è stato talmente violento che la seconda macchina è andata a sbattere contro il palo del semaforo; pezzi di carrozzeria sono stati sbalzati ad alcune decine di metri di distanza dal punto d'impatto, davanti a una pensilina dei mezzi pubblici. Non si sono registrati gravi feriti: le cinque persone coinvolte, tutti uomini di età compresa tra 18 e 41 anni, sono stati trasportati in vari ospedali in condizioni non preoccupanti.

In piazza Monte Falterona sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre conducenti e passeggeri dalle lamiere accartocciate, ma per fortuna non c'è stato bisogno del loro intervento. Della dinamica dell'incidente si stanno occupando gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi vicino al punto d'impatto per ricostruire l'accaduto; un aiuto potrebbe arrivare dalle testimonianze dei passanti e dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.