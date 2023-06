Milano: via Lambrate pedonalizzata sino al 2024

Urbanismo tattico, avanti tutta. La Giunta comunale ha deciso di procedere alla pedonalizzazione di un tratto di via Lambrate, immediatamente a nord dell’incrocio con via Casoretto, in via sperimentale e temporanea sino al 31 dicembre 2024. Nella delibera della Giunta comunale proposta dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi e approvata giovedì si legge che "via Lambrate, attualmente gestita a senso unico in direzione sud, diverrebbe così a fondo cieco e, necessariamente, dovrà essere gestita a doppio senso nel tratto a nord della nuova area pedonale e sino a via Leoncavallo. È pertanto necessario che, nell’ultimo tratto sud della via Lambrate, immediatamente a ridosso della nuova area pedonale, venga realizzata una piazzola per l’inversione di marcia". L’atto dell’esecutivo di Palazzo Marino precisa che gli interventi descritti sono di natura sperimentale e temporanea, come altri interventi simili già realizzati sul territorio. La delibera, infine, ricorda che il 7 luglio 2022 la Giunta comunale aveva inviato al Municipio 3 una richiesta di parere formale in merito alla proposta di delimitazione dell’area pedonale e il 21 luglio 2022, con propria deliberazione, il “parlamentino’’ si era espresso a favore della proposta di pedonalizzazione presentata e alla consequenziale gestione a doppio senso e a fondo cieco della via Lambrate.

M.Min.