Milano-Torino a Rho. Il grande ciclismo anima i fan e la città

Modifiche viabilistiche per il passaggio dei ciclisti e tanti appuntamenti: tutto è pronto a Rho per la partenza mercoledì 19 marzo della 106^ edizione della Milano-Torino, la gara ciclistica più antica del mondo. Come annunciato, per il terzo anno consecutivo, la Milano-Torino partirà da piazza San Vittore (alle 11.35) per terminare dopo 174 chilometri davanti alla Basilica di Superga. Ma oltre alla gara sportiva in città sono in programma tanti eventi. Il trofeo, che nei giorni scorsi è stato esposto nella sede di via Pace del Crèdit Agricole, sponsor di gara, dal 16 al 18 marzo sarà esposto all’official point di piazza San Vittore.

Domani a partire dalle 15.30, si svolgerà una festa del ciclismo che coinvolgerà bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni della società sportiva Biringhello sulla pista di via Labriola. Inoltre verrà inaugurata all’official point la mostra “Sulle strade del MiTo“ con fotografie realizzate da Roberto Bettini, fotografo di gregari e campioni di ciclismo al Giro d’Italia, al Tour, alla Vuelta e in giro per il mondo. La sua “Sprint cycling agency“ è seconda nel mondo solo all’americana “Getty images“. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 23 marzo, dalle 10 alle 19. Nel locale, saranno in vendita dal 16 al 19 marzo, giorno di San Giuseppe, biscotti con il logo “Papà sei un MiTo!“ impresso sulla glassa realizzati grazie a Confcommercio Rho e ArtePanettone, un regalo originale per la festa del papà che cade proprio il giorno della gara. Martedì 18 alle 21, al centro congressi Mantovani Furioli del Collegio dei Padri oblati del santuario, Roberto Bettini racconterà la sua carriera. Alla serata parteciperanno anche Jacopo Guarnieri, ex ciclista su strada ed ex pistard italiano; Luca Guercilena, general manager LidlTrek Professional Cycling Team; Juan David Sierra, ciclista professionista. Il giorno della partenza della gara ciclistica, i ragazzi delle primarie si raduneranno in piazza San Vittore e piazza Jannacci sventolando bandierine blu e rosse. "Come nelle due precedenti edizioni puntiamo a vivere una grande festa del ciclismo – commenta l’assessore allo sport Alessandra Borghetti –. Ci scusiamo per i disagi, sapendo bene che non mancheranno: chiediamo a tutti un po’ di pazienza, per contribuire a un evento sportivo di grande rilievo".