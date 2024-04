Milano, strada allagata tra via Ponchielli e via Ozanam

25 Aprile bagnato per commercianti e residenti in zona Buenos Aires. Nonostante la bella giornata di sole che oggi illumina Milano, una brutta sorpresa si è presentata all’incrocio tra via Ponchielli e via Ozanam: due tombini, per ragioni ancora non chiare, hanno iniziato a sgorgare acqua.

Piazza Ozanam completamente inondata

In pochi minuti le due vie e la piazza adiacente sono state inondate, causando disagi a chi abita nella via e a tutti i negozianti: la strada da “guadare” può essere un forte deterrente per potenziali clienti di passaggio in zona anche a causa del corteo per la festa della Liberazione.