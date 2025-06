Lunedì in Stazione Centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis

Milano, 7 giugno 2025 – Si dona il sangue e si fa colazione gratis. L’abbinata sarà possibile a Milano, in Stazione Centrale, lunedì dalle 8 alle 12 in occasione della settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno. Una mattinata dedicata alla donazione del sangue organizzata in collaborazione con Avis Milano e Centrale District. Mercato Centrale, la nuova area commerciale e gastronomica che collocata sull’ala di piazza IV Novembre della Centrale "nasce per essere un luogo di incontro, cultura e condivisione, ma anche di responsabilità sociale”. E così, con l'iniziativa soprannominata “Il dono buono” “vogliamo ribadire quanto sia importante prendersi cura degli altri, anche attraverso piccoli gesti che possono salvare vite. Donare sangue è un atto di generosità autentica”, dichiara Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale.

L’appuntamento

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà e sensibilizzare sull'importanza della donazione del sangue. La raccolta sarà effettuata da personale medico specializzato, in un ambiente sicuro e accogliente predisposto all'interno del Mercato Centrale. A tutti i donatori verrà offerta una colazione composta da caffè o cappuccino e una brioche preparata dalla bottega "Il Pane" di Davide Longoni, in segno di riconoscenza per il contributo donato.

Anche Fedez è stato un testimonial di Avis. Nella foto, la sua partecipazione a un'iniziativa simile a quella che si terrà lunedì 9 giugno in Stazione Centrale

"Un gesto d’altruismo”

"La responsabilità sociale fa parte del nostro Dna da sempre: siamo un'impresa attenta a progetti culturali e sociali, che contribuiscano al benessere della comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare con grande piacere all'iniziativa di Mercato Centrale con Avis Milano, offrendo i nostri croissant ai donatori che parteciperanno" aggiunge Davide Longoni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per effettuarla è necessario contattare Avis Milano scrivendo a: servizio.donatori@avismi.it oppure telefonando al numero 02/70635020 (selezionando la scelta 1).

Anche le forze dell'ordine partecipano alle giornate organizzate per sensibilizzare alla donazione di sangue

Quanti sono i donatori lombardi

Nel 2024 le donazioni di sangue in Lombardia hanno registrato una crescita, confermando un trend positivo. I donatori attivi sono stati 264.358, a cui si aggiungono 9.439 soci non donatori, per un totale di 273.797 soci Avis: un incremento dello 0,97% rispetto al 2023, pari a 2.547 donatori in più. Rispetto al 2021, anno ancora segnato dalla pandemia, l’aumento è del 2,1% (+5.458 donatori).