Milano, squilibrato terrorizza il coro dei bambini: il maestro lo mette in fuga

Il maestro Mauro Penacca

Milano – Paura ieri sera verso le 18 durante le prove dei piccoli Musici Cantori di Milano, 34 bimbi tra i 5 e gli 11 anni, nel locale della Banca del Tempo alla stazione Porta Vittoria del Passante Ferroviario.

Un uomo di circa 40 anni ha aggredito due mamme che assistevano alla prova e poi ha cercato di fare irruzione nella piccola sala prove gremita di bambini, che si affaccia sul mezzanino con due vetrate. È stato lo stesso maestro del coro, Mauro Penacca, ad affrontarlo e metterlo in fuga, mentre i piccoli spaventati cercavano rifugio dentro il locale.

"Tutto si è svolto in una manciata di secondi – racconta Penacca – Questa persona, visibilmente alterata, ha prima importunato le mamme fuori dal locale delle prove, chiedendo delle monete, al loro rifiuto ha iniziato a gridare e dare in escadescenze. Quando ha visto i bambini poi ha perso la testa. Ha afferrato lo zaino di una delle due signore e l’ha scagliato contro le vetrine della sala prove. Poi ha iniziato a picchiare contro i vetri e, sempre gridando, ha cercato di entrare. I bambini erano terrorizzati, qualcuno piangeva: si sono precipitati tutti dalla parte opposta dell'entrata. Io mi sono scagliato subito contro questo soggetto e l’ho bloccato sull’ingresso appena ha aperto la porta. Gli ho gridato di andarsene, la mia mole lo ha spaventato, così è scappato".

Le due mamme fuori dalla sala prove hanno assistito terrorizzate alla scena e quando lo squilibrato si è allontanato hanno chiamato i carabinieri. Poco dopo sono arrivati due militari, ma l’uomo era già lontano. “I carabinieri - racconta ancora Penacca - sono stati molto carini e hanno ascoltato le mamme e tranquillizzato i piccoli. Per ringraziarli gli abbiamo cantato ‘Supereroi’ di Mr. Rain. Sono rimasti molto colpiti dall’esibizione".

Il coro dei Musici Cantori di Milano è stato fondato da Claudio Abbado nel 1977 e dal 2006 è affidato a Mauro Penacca, animatore di moltissime iniziative musicali per bambini e adulti. Protagonista di numerosi spettacoli non solo in città, il coro ha partecipato anche a Sanremo e Italia’s Got Talent nel 2019. Tra le prossime esibizioni in programma il concerto tributo a Ennio Morricone al Teatro Arcimboldi di Milano.