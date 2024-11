Milano, senzatetto trovato morto in viale Umbria

Milano, 29 novembre 2024 – Un uomo dell'età apparente di 70 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in viale Umbria a Milano. È stato un equipaggo della Croce Rossa a trovarlo senza vita e ad avvertire il personale del 118 che però non ha potuto fare nulla. Il senzatetto, noto in zona, è deceduto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118 anche gli agenti della Questura. A ottobre, lo stesso triste destino era toccato a un altro senzatetto, trovato morto in una baracca in zona Forlanini: un senzatetto romeno di 54 anni, che da qualche tempo aveva trovato rifugio lungo il viale che porta all'aeroporto di Linate. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto importanti problemi di salute.

L’incendio all’arco della Pace

Due giorni fa, un incendio era scoppiato ai piedi dell’arco della Pace, causato da alcuni materassi, usati dai clochard che gravitano fra il piazzale e il parco Sempione, andati a fuoco. L’incendio si è scatenato mercoledì 27 novembre intorno alle 8 generando molto fumo. A dare l’allarme alcuni residenti dei palazzi che circondano il piazzale, e le persone presenti nei bar e negli esercizi commerciali. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo in pochi minuti.