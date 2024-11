Incendio nell’hotel abbandonato. Soccorse tre persone senza casa

Incendio al Rege Hotel. Tre le persone soccorse, che però non hanno avuto bisogno di ricovero. Le fiamme ieri mattina alle 5 all’interno del residence del Rege Hotel, la grande struttura ricettiva al confine tra San Donato e Milano, dismessa e abbandonata da anni. le fiamme sarebbero partite verosimilmente da una delle stanze dove, a quanto pare, avevano trovato rifugio per la notte tre cittadini stranieri che per scaldarsi hanno realizzato una stufa di fortuna alimentata con rifiuti e masserizie.

I vigili del fuoco sono intervenuti con alcuni mezzi sul posto trovando due uomini e una donna che, a quanto riferito da Areu, non sono rimasti feriti. I tre sono stati controllati dal personale di un’ambulanza della Croce rossa di San Donato giunta sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di San Donato. Limitati i danni alla struttura, comunque in decadenza: solo alcune pareti e vetrate annerite dal fumo. Hotel e residence sono chiusi da oltre due anni e sono stati anche in passato oggetto di occupazioni da parte di disagiati e senzatetto. La struttura si trova al confine tra San Donato e Milano, a ridosso della Paullese. A pochi passi dall’albergo c’è un’azienda di macchinari per l’industria siderurgica, mentre a un centinaio di metri si trova un McDonald’s; poco più in là, l’imbocco delle tangenziali. Una zona che rischia il degrado totale.

