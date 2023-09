Milano, la scuola elementare Martin Luther King allagata per il crollo del sottotetto

I bambini già davanti all’ingresso dell’istituto hanno dovuto aspettare il ritorno dei genitori che, appresa l’inagibilità della scuola, hanno dovuto riportarli a casa.

Questo quanto è successo in questo lunedì mattina a diverse famiglie i cui figli frequentano la scuola primaria Martin Luther King di Milano, in Piazza Santa Maria Nascente in zona QT8. L’edificio si sarebbe allagato a causa di un crollo parziale di un sottotetto. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dichiarato la struttura temporaneamente inagibile a causa di un esteso allagamento, probabilmente dovuto al maltempo del fine settimana.

La maggior parte dei bambini non è stata fatta entrare alle 8.30, ma in tanti che erano già giunti a scuola hanno dovuto aspettare il ritorno dei genitori. "È incredibile che con mezza scuola allagata siamo stati avvisati alle 8.30", protesta il padre di un alunno. "In questa scuola i problemi sono annosi - aggiunge una mamma - e non sono mai stati risolti nonostante anni di segnalazioni".