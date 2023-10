"MILANO: Salucci per "incalzare" Censi e Maran"

I beninformati di Palazzo Marino dicono di non sottovalutare la nomina di Filippo Salucci come "City Operation Manager e si occuperà della parte operativa della cura della città", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala prima di annunciare la nomina di Franco Gabrielli come delegato di Sala alla Sicurezza. Se la nomina di Gabrielli sembra coincidere con un commissariamento dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, quella di Salucci, che torna in Comune dopo un anno e mezzo all’Agenzia del Demanio, potrebbe tradursi in un commissariamento degli assessori Arianni Censi (Mobilità) e Pierfrancesco Maran (Casa) sul fronte dei lavori pubblici. Ultima nota. A prendere il posto di Mario Vanni come capo di gabinetto del sindaco, sarà Christian Malangone, che è già il city manager del Comune.

M.Min.