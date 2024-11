Milano, rubano carta di credito a un anziano e spendono 2.300 euro

Milano – Erano in viale Marche all’altezza del civico 90, quando i poliziotti in moto delle Nibbio hanno deciso di controllarli, giovedì poco dopo le 13.30.

I tre, tutti romeni – un diciannovenne con precedenti e un venticinquenne e un ventitreenne incensurati – avevano addosso una carta di credito di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Gli agenti hanno voluto vederci chiaro, scoprendo che quella tessera era stata appena utilizzata per transazioni da 2.300 euro in totale. I tre sono stati quindi bloccati e indagati per furto. Di chi era la carta? È bastato poco alla polizia per scoprirlo: apparteneva a un uomo di 85 anni, che era stato derubato. I tre affronteranno oggi la direttissima.