Milano, ragazza di 17 anni precipita da un palazzo e muore

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta, stamani, a Milano, dopo essere precipitata da uno stabile che si troverebbe, dalle prime informazioni, davanti a una scuola.

L'allarme è stato dato alle 7.20 e sul posto, in via Giovanni Antonio Amadeo si sono precipitati i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per le indagini, la Polizia di Stato che, al momento, tra le ipotesi, farebbe prevalere quella del gesto volontario. Forte lo sgomento degli studenti che, a quell'ora, stavano recandosi all'istituto scolastico e che hanno visto il corpo.

Notizia in aggiornamento