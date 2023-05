Milano, provoca un incidente e finisce contro una cancellata: trovato semi incosciente nell’auto, muore poco dopo in ospedale

Milano – Un uomo è morto, la scorsa notte a Milano, dopo aver provocato un paio di incidenti alla guida della sua auto. Trovato dopo alcune ore in una via chiusa, nell'auto incidentata, sarebbe stato colpito da un malore.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 6 e mezza in via privata Nicolò Bettoni. L’uomo, un 47enne, era semi incosciente nella sua vettura, contro una cancellata di uno stabile della strada chiusa e isolata, tra i quartieri Greco e Maggiolina. Il 118 arrivato sul posto, lo ha soccorso e trasportato all'ospedale di Niguarda, dove è deceduto. Le esatte cause della morte saranno stabilite dall'autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore.

La Polizia locale, giunta sul posto, ha poi ricostruito quanto accaduto nelle ore precedenti. L'uomo, sulla sua auto, avrebbe prima provocato un incidente nella vicina via Rimembranze di Greco, intorno alle 3 di notte, poi sarebbe andato a impattare contro alcuni manufatti di cemento, finendo contro la cancellata in via Bettoni 6.