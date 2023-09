Milano più vicina, a Cormano arriva la pista ciclabile di via dei Giovi

Cormano e Milano più vicine per i ciclisti lungo l’ultimo tratto di via dei Giovi grazie alla costruzione di una pista ciclabile sul lato sinistro della carreggiata in direzione sud. I lavori, diretti dall’Ente Parco Nord Milano, sono iniziati poche ore fa e riguardano il tratto compreso tra la rampa di ingresso alla superstrada Milano-Meda, sulla rotonda con via Gramsci, e il sottopasso autostradale della A4: sotto questo cavalcavia, dove si trova un attraversamento, sarà poi ampliato il marciapiede esistente in modo tale che, svoltando a sinistra, si possa arrivare in pochissimi minuti al capolinea di M3 Comasina. Ma non solo perché svoltando a destra si entra nella riqualificata via Torino, dove è stato già realizzato un tracciato ciclopedonale protetto da un cordolo verso Novate Milanese; da qui si innesterà il futuro percorso ciclabile completamente tra i prati e i campi del Parco agricolo della Balossa. Anche questo progetto ambientale per i ciclisti e i pedoni nel parco diventerà una realtà concreta a breve, all’interno della rigenerazione delle aree naturali promossa dal Parco Nord Milano sui territori comunali appunto di Cormano e di Novate. Quindi, la nuova ciclabile di via dei Giovi rappresenta un’importante tratto aggiunto alla rete dei percorsi per le bici in questa zona sud di Cormano: "Il tratto di pista ciclabile in costruzione su via dei Giovi favorirà la mobilità ciclabile verso il capolinea della metro di Comasina - conclude il sindaco cormanese Luigi Magistro -. Sarà un tracciato di collegamento importante perché si collega con via Gramsci e i suoi percorsi ciclopedonali verso gli altri quartieri della città. Senza dimenticare il percorso nel Parco della Balossa, già presentato da Parco Nord". I lavori della nuova ciclabile avranno una durata di tre mesi.

Giuseppe Nava