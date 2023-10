Milano, piazza Diaz invasa per l’apertura di “Con mollica o senza”, il guru dei panino su TikTok

È partito dalla sua bottega a Napoli, dove prima di comporre ogni panino chiedeva ai clienti se lo volessero "con o senza mollica". Oggi, grazie alla popolarità guadagnata su TikTok, ha creato un impero basandosi proprio su quella semplice frase diventata suo marchio di fabbrica: Donato De Caprio ha aperto la sua panineria a Milano, in piazza Diaz, dove per l’inaugurazione c'è stato un vero e proprio bagno di folla.

Il locale è stato aperto insieme a un altro personaggio molto popolare sui social, ovvero Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, provincia di Brescia

L'evento, che prevedeva anche un buffet gratuito, è stato sponsorizzato per mesi sui social, tanto che alle 18, l'orario previsto per il aglio del nastro, la piazza nei pressi del Duomoè stata letteralmente invasa da più di 500 persone. Ragione per cui dopo poco l'inaugurazione è stata sospesa. Le forze dell'ordine hanno bloccato l'evento per ragioni di ordine pubblico: la folla davanti al locale infatti aveva di fatto invaso la piazza bloccando sostanzialmente il passaggio di macchine e autobus.

"Purtroppo la polizia ci ha fatto sospendere l'inaugurazione per il disordine pubblicato. Il negozio sarà aperto regolarmente da domani. Tutti i giorni dalle 8.30 del mattino alle 9 di sera. Ci sarebbe piaciuto abbracciarvi tutti. Io e Donato vi siamo davvero grati", ha scritto Basalari in una storia Instagram.

"Grazie a tutti quelli che sono venuti. Le forze dell’ordine ci hanno fatto sospendere con largo anticipo l’inaugurazione che purtroppo è terminata alle 19” racconta sempre Basalari nelle storie del profilo Con mollica o senza. “Scusate se non siamo riusciti a salutarvi o sevirvi tutti: Avevamo preparato 5mila panini, pasticcini e taglio della torta che purtroppo non è stato possibile distribuire in quanto appunto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico", hanno spiegato i due.